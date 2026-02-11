Grandhotel Europa in Innsbruck wird neues Leben eingehaucht

Im Februar 2020 blickte ganz Österreich gebannt auf die Drehtür des Grandhotel Europa in Innsbruck. Dort hatten sich Polizisten aufgebaut. Nachdem sich eine Rezeptionistin des Hauses und ihr Freund als erste Corona-Fälle des Landes entpuppt hatten, wurde der Betrieb zur Feststellung von möglichen Kontaktpersonen vorübergehend gesperrt.

Das ehemalige Fünf-Sterne-Haus am Hauptbahnhof öffnete zwar noch einmal seine Pforten, schloss diese aber wenig später für immer. Das Hotel, zu diesem Zeitpunkt bereits heruntergewirtschaftet, wechselte in der Folge zwei Mal die Besitzer. Ansonsten herrschte - bis auf eine zwischenzeitliche Nutzung als Erstquartier für Ukraine-Flüchtlinge - Stillstand. Wiedereröffnung geplant Seit dieser Woche ist rundum die im Jahr 1869 errichtete Hotel-Ikone wieder geschäftiges Treiben zu beobachten. Eine Wiedereröffnung ist geplant, wie die Stadt Innsbruck am Mittwoch bestätigt. Gemeinsam mit dem Eigentümer sei ein "strukturierter, partnerschaftlicher Entwicklungsprozess" gestartet worden, bei dem Stadt und Projektpartner eng abgestimmt vorgehen.

Ziel sei es, den zentralen Ort behutsam weiterzuentwickeln und zugleich neue Qualität in das Stadtbild zu bringen. "Mit der Revitalisierung wollen wir diesen wertvollen Standort gemeinsam mit Eigentümer und Partnern qualitätsvoll neu beleben und der Bevölkerung etwas zurückgeben", sagt Bürgermeister Johannes Anzengruber.

Erstmal meldet sich auch der Besitzer des Gebäudes zu Wort, der sich bisher stets bedeckt zu seinen Plänen gehalten hatte. Der oberösterreichische Industrielle Ernst Hutterer hatte die Immobilie 2023 gekauft. Anlass dafür war offenbar die bei einem früheren Betreiberwechsel passierte Zerstörung eines zum Hotel gehörigen Barocksaals. Eigentümer haben in Innsbruck studiert Hutterer und seine Frau haben beide in Innsbruck studiert und sind der Stadt seit vielen Jahren eng verbunden. Es sei ihm beim Kauf darum gegangen, das Hotel zu erhalten und gleichzeitig zukunftsfit weiterzuentwickeln.