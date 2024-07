Erdrutsche und Straßensperren nach Starkregen in Tirol

Starkregen hat Freitagnachmittag und am frühen Abend in Tirol zu vereinzelten Murenabgängen, Erdrutschen und in Folge zu Straßensperren geführt. In Gerlos im Zillertal (Bezirk Schwaz) trat etwa nach einer Mure ein Bach über die Ufer. Zudem war das Sellraintal nahe Innsbruck wegen Hangrutschungen laut Medienberichten vorerst nur von der Ötztaler Seite her erreichbar, nicht aber über die Gemeinden Kematen, Grinzens und Oberperfuss.