Entwarnung nach Bombendrohung: Haus in Innsbruck kurzzeitig evakuiert

Ein Wohngebäude in der Wopfnerstraße im Innsbrucker Stadtteil Reichenau ist Mittwochfrüh nach einer Bombendrohung kurzzeitig sicherheitshalber evakuiert worden. Zuvor hatte ein Unbekannter bei der Polizei angerufen und angegeben, dass in einer Wohnung in dem Gebäude eine Bombe platziert worden sein, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Wenig später befanden sich bereits zahlreiche Polizeikräfte sowie Diensthunde bei dem Gebäude. Gefunden wurde jedoch letztlich nichts.