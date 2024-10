Ein Verletzter nach Chlorgas in Hotel

In einem Hotel in Steeg (Bezirk Reutte) ist Mittwochmittag Chlorgas ausgetreten. Ein 56-Jähriger hatte in einem Technikraum Arbeiten an einer Chloranlage durchgeführt.

Der Mann konnte, nachdem er den Austritt bemerkt hatte, den Kanister und den Technikraum verschließen und die Rettungskette in Gang setzen.