Eine deutsche Schulklasse - bestehend aus 15 Schülern und drei Lehrern - ist Montagnachmittag bei einer Tour im Tiroler Riegetal (Bezirk Imst) im Bereich der Geigenklamm wegen eines plötzlich aufziehenden Gewitter s in Bergnot geraten.

Die Lehrer setzten schließlich gegen 18 Uhr einen Notruf ab. Die 18-köpfige Gruppe wurde mit dem Polizeihubschrauber unter Mitwirkung der Bergrettung Jerzens unverletzt geborgen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Zuflucht in Stützpunkthütte

Die Gruppe war von Jerzens im Pitztal zu ihrer Bergtour aufgebrochen. Überrascht vom Gewitter war es der Gruppe bald nicht mehr möglich, ihren Weg entlang eines rot markierten alpinen Wanderwegs fortzusetzen.

Sie suchte deshalb bis zum Ende des Regenschauers in einer Stützpunkthütte der Bergrettung Jerzens Zuflucht. Aufgrund unklarer weiterer Wetterlage und des schlechten Mobilfunkempfangs erging schließlich der Notruf.