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Tirol

26-Jähriger stürzte in Tirol sieben Meter von Baustellengerüst

Der Bulgare wurde schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.
23.06.2026, 11:31

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Rettungshubschrauber des ÖAMTC.

Ein 26-jähriger Bulgare ist Montagvormittag auf einer Baustelle in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) aus unbekannter Ursache sieben Meter von einem Gerüst gestürzt

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei.

Innsbruck
Agenturen  | 

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