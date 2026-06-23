26-Jähriger stürzte in Tirol sieben Meter von Baustellengerüst

Ein 26-jähriger Bulgare ist Montagvormittag auf einer Baustelle in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) aus unbekannter Ursache sieben Meter von einem Gerüst gestürzt

Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei.