Bilanz: Mehr Wölfe, aber weniger Risse im Vorjahr

Die Tiroler Almsaison des Jahres 2023 ist mit deutlich weniger Nutztierrissen, aber wesentlich mehr nachgewiesenen Wölfen zu Ende gegangen. 255 tote und 285 vermisste Weidetiere wurden registriert, das sind um 43 Prozent weniger Verluste als im Jahr davor. Drei Viertel der entschädigten Tiere gehen nach Angaben des Landes Tirol auf das "Konto von Wölfen", hieß es am Freitag in einer Aussendung. Insgesamt 25 Wolfsindividuen wurden im Bundesland nachgewiesen.

Neben den 25 Wölfen dürften sich auch "drei verschiedene Bären zumindest zeitweise in Tirol aufgehalten" haben. Zudem gab es in vier Bezirken Nachweise von Goldschakalen. 16 Prozent der Nutztierrisse wurden in der Statistik auf Bären zurückgeführt, für acht Prozent sollen Goldschakale verantwortlich sein.