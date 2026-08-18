Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Betrunkener Fahrer auf Gehsteig: Mutter rettet Kind in Landeck

Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr in Landeck auf einen Brückengehsteig und gefährdete eine Mutter mit zwei Kindern.
18.08.2026, 12:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es am Montag, dem 17. August, gegen 18.00 Uhr in Landeck in Tirol: Ein 42-jähriger Slowene soll mit seinem Pkw auf den Gehsteig einer Brücke gefahren sein – auf dem sich zu diesem Zeitpunkt eine 32-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von vier und sechs Jahren befand. Nur das beherzte Eingreifen der Frau verhinderte Schlimmeres: Sie zog ihre sechsjährige Tochter im letzten Moment zur Seite und bewahrte sie so vor einer Kollision mit dem Fahrzeug.

Ferrari-Lenker raste betrunken durch Wiener Innenstadt

Starke Alkoholisierung: Führerschein sofort abgenommen

Als der Tatverdächtige die Familie auf dem Gehsteig wahrnahm, soll er sein Fahrzeug wieder zurück auf die Straße gelenkt haben. Eine Polizeistreife konnte den Mann in der Folge anhalten und einem Alkotest unterziehen. Das Ergebnis war eindeutig: Der Test soll eine starke Alkoholisierung des 42-Jährigen ergeben haben. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Der Mann wird laut Polizei Tirol an die Bezirkshauptmannschaft (BH) Landeck angezeigt.

Steirischer Alko-Lenker kam von Straße ab - Zwei Verletzte
Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare