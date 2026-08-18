Betrunkener Fahrer auf Gehsteig: Mutter rettet Kind in Landeck

Zu einem gefährlichen Vorfall kam es am Montag, dem 17. August, gegen 18.00 Uhr in Landeck in Tirol: Ein 42-jähriger Slowene soll mit seinem Pkw auf den Gehsteig einer Brücke gefahren sein – auf dem sich zu diesem Zeitpunkt eine 32-jährige Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von vier und sechs Jahren befand. Nur das beherzte Eingreifen der Frau verhinderte Schlimmeres: Sie zog ihre sechsjährige Tochter im letzten Moment zur Seite und bewahrte sie so vor einer Kollision mit dem Fahrzeug.

Starke Alkoholisierung: Führerschein sofort abgenommen

Als der Tatverdächtige die Familie auf dem Gehsteig wahrnahm, soll er sein Fahrzeug wieder zurück auf die Straße gelenkt haben. Eine Polizeistreife konnte den Mann in der Folge anhalten und einem Alkotest unterziehen. Das Ergebnis war eindeutig: Der Test soll eine starke Alkoholisierung des 42-Jährigen ergeben haben. Den Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Der Mann wird laut Polizei Tirol an die Bezirkshauptmannschaft (BH) Landeck angezeigt.