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Ferrari-Lenker raste betrunken durch Wiener Innenstadt
Der Mann brauste mit 114 km/h statt erlaubten 50 km/h und 0,7 Promille intus über den Franz-Josefs-Kai.
In der Wiener Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein teurer Sportwagen beschlagnahmt worden, nachdem der Lenker mit einer Geschwindigkeit von 114 statt der erlaubten 50 km/h über den Franz-Josef-Kai gebraust ist.
Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Außerdem wurde bei dem 47-jährigen Lenker eine Alkoholisierung von ca. 0,7 Promille festgestellt. Der nigelnagelneue Ferrari wurde von den Beamten beschlagnahmt, seinen Führerschein ist der Mann ebenfalls los.
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