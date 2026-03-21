Steirischer Alko-Lenker kam von Straße ab - Zwei Verletzte
Wagen überschlug sich und blieb in Acker liegen - 29-Jähriger schwer alkoholisiert.
Ein 29-jähriger, alkoholisierter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark ist in der Nacht auf Samstag in Rohr an der Raab mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Beim Überschlag des Autos wurden der 38-jährige Beifahrer wie auch der Autolenker verletzt und mussten von der Rettung ins Spital gebracht werden, teilte die Polizei am Samstag mit.
Das Fahrzeug kam in einem Acker auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Personen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Der beim Lenker durchgeführte Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.
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