Steirischer Alko-Lenker kam von Straße ab - Zwei Verletzte

Ein 29-jähriger, alkoholisierter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark ist in der Nacht auf Samstag in Rohr an der Raab mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Beim Überschlag des Autos wurden der 38-jährige Beifahrer wie auch der Autolenker verletzt und mussten von der Rettung ins Spital gebracht werden, teilte die Polizei am Samstag mit.