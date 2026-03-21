Autolenker nach 20 Kilometern Geisterfahrt auf S6 angehalten

Auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Niederösterreich ist ein Geisterfahrer angehalten worden, nachdem er offenbar 20 Kilometer auf der falschen Seite in Fahrtrichtung Wien unterwegs gewesen ist.

Der 51-jährige rumänische Staatsbürger fuhr laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Nacht auf Samstag gegen 01.30 Uhr auf die Schnellstraße. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle.