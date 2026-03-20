Tödlicher Crash nach Abbiegemanöver bei Petronell-Carnuntum
Eine 79-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Petronell-Carnuntum ums Leben gekommen.
Bei einem Verkehrsunfall in Petronell-Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Freitagnachmittag eine 79-Jährige ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei einem Abbiegemanöver von der B211 auf die B9.
Die Frau bog mit ihrem Pkw auf die B9 ab, während ein 27-Jähriger mit seinem Auto geradeaus in Richtung Hainburg an der Donau unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Durch die Kollision wurde der Wagen der 79-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Lkw.
Die Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha erlitt tödliche Verletzungen. Der 27-jährige Lenker aus der Slowakei sowie der 59-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Neusiedl am See blieben unverletzt.
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