Tödlicher Crash nach Abbiegemanöver bei Petronell-Carnuntum

Bei einem Verkehrsunfall in Petronell-Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Freitagnachmittag eine 79-Jährige ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei einem Abbiegemanöver von der B211 auf die B9.

Die Frau bog mit ihrem Pkw auf die B9 ab, während ein 27-Jähriger mit seinem Auto geradeaus in Richtung Hainburg an der Donau unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.