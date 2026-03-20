Landesfeuerwehr-Kommando: Noch eine Runde für „Didi“

Finale der Feuerwehrwahlen in Niederösterreich am Freitag. Traditionell werden der Landeskommandant, sein Stellvertreter und die Viertelskommandanten im letzten der Wahlgänge, die seit 15. Jänner in allen Wehren stattfinden, bestimmt.

Im Leopoldsaal im NÖ Landhaus wurde Dietmar Fahrafellner in seiner Funktion als Landesfeuerwehrkommandant bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter Martin Boyer. „Stärke liegt im Zusammenhalt“ Fahrafellner bedankte sich „für das große Vertrauen, das mir mit dieser Wiederwahl entgegengebracht wurde. Dieses klare Votum ist für mich nicht nur eine Bestätigung, sondern vor allem ein Auftrag, den erfolgreichen Weg gemeinsam mit unseren Feuerwehren in Niederösterreich konsequent weiterzugehen.“ Er versprach, die Wehren bestmöglich für künftige Herausforderungen aufzustellen.

Die Stärke der Feuerwehr-Organisation liege „im Zusammenhalt, im Engagement jedes einzelnen Mitglieds und in der Verlässlichkeit, auf die die Bevölkerung jederzeit zählen kann.“ „Investieren in starke Infrastruktur“ Es sei Aufgabe des Landes Niederösterreich, bestmögliche Rahmenbedingungen für die Feuerwehren zu schaffen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir investieren gezielt in modernes Rüstzeug und starke Infrastruktur.“ Die Feuerwehren seien „Teil unserer Identität, tief in den Dörfern und Gemeinden verwurzelt und Lebensader unserer Sicherheitsfamilie.“