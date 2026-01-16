Neuer Chef bei bei Feuerwehr St. Pölten: Fryn folgt auf Fahrafellner

Bei der Kommando-Neuwahl der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt ist am Freitag ein Generationenwechsel vollzogen worden. 111 Mitglieder der größten und einsatzstärksten Feuerwehr Niederösterreichs nahmen an der Wahlversammlung teil und sprachen dem neuen Führungsteam mit klarer Mehrheit ihr Vertrauen aus.

Zum neuen Feuerwehrkommandanten wurde der bisherige Kommandant-Stellvertreter Mateusz Fryn gewählt. Ihm zur Seite steht künftig Christoph Riegler, bisher Ausbildungsleiter der Stadtfeuerwehr, als Kommandant-Stellvertreter. Das Kommando komplettiert Nicole Gaschinger, die seit Jahren für Buchhaltung sowie Verwaltung & EDV verantwortlich ist.

Abschied nach 25 Jahren

Mit der Wahl Fryns wurde ein bereits seit Jahren vorbereiteter Übergang umgesetzt. Der neue Kommandant gilt als ruhiger Einsatzleiter und fachlich versierter Feuerwehrmann. Riegler steht für moderne Ausbildungskonzepte und einen hohen Ausbildungsstandard, Gaschinger bringt umfassende Erfahrung im administrativen Bereich ein.