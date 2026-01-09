Neuer Feuerwehr-Kommandant in Euratsfeld: Für Vize braucht es noch zweite Wahl

Mit weiter unklaren Verhältnissen in der Führung der Freiwilligen Feuerwehr endete die Mitgliederversammlung samt Neuwahl des Kommandos in Euratsfeld im Bezirk Amstetten am Dienstag. Nach dem Rückzug von Langzeitkommandant und Landesfeuerwehrrat Rudolf Katzengruber wurde dort ein neuer Kommandant gewählt. Weil aber kein Kommandant-Stellvertreter und Verwalter gefunden werden konnte, müssen die Freiwilligen demnächst zu einem neuen Wahltermin ins Feuerwehrhaus einrücken.

Die im niederösterreichischen Feuerwehrgesetz für heuer vorgeschriebenen Neuwahlen hatten in Euratsfeld bereits im Vorfeld für Zündstoff und Diskussionen gesorgt. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Dreikönigstag legte Rudolf Katzengruber das Kommando nach 25 Jahren zurück, um einen Generationenwechsel zu ermöglichen. Er konnte noch eine starke Leistungsbilanz der aktiven Wehr vorlegen. Wofür der Euratsfelder Bürgermeister Johann Weingartner (ÖVP) dankte. Zwei Kandidaten als Nachfolger nominiert Die Wahl von Katzengrubers Nachfolger wurde mit Spannung erwartet, weil zwei Kandidaten nominiert waren. Beim Urnengang der 123 Mitglieder setzte sich der bisherige Zugskommandant Markus Vanek gegen Michael Katzengruber, den bisherigen 1. Kommandant-Stellvertreter und Sohn des bisherigen Kommandanten durch.

Markus Vanek war in der FF Euratsfeld bislang Zugskommandant und Funk-Sachbearbeiter.

Damit erhielt eine Gruppe die Oberhand, die zuletzt Kritik an der angeblich zu sehr familiär bestimmten Führungsarbeit der Katzengrubers übte. Zur ebenfalls vorgeschriebenen Wahl als Kommandant-Stellvertreter war mit Anton Wagner, der bisherige zweite Vize-Kommandant nominiert. Er wurde von den Mitgliedern auch gewählt, nahm die Wahl aber aus persönlichen Gründen nicht an. Zwei Kommandostellen unbesetzt Während Gemeindechef Weingartner den neuen Kommandanten Vanek angeloben konnte, sind noch die zwei weiteren Positionen des dreiköpfigen Kommandos der Wehr offen. Vanek muss sich aus der Schar der Mitglieder noch einen Leiter des Verwaltungsdienstes suchen und diesen mit der Funktion betrauen.

Wie vorgeschrieben, werde die Wahl des Kommandant-Stellvertreters in den kommenden vier Wochen ordnungsgemäß einberufen, kündigt Bürgermeister Weingartner an. Der Termin könnte schon in die ersten Februartage rutschen. Dass es in der Feuerwehr aufgrund persönlicher Befindlichkeiten zu Unstimmigkeiten gekommen ist, bedauert der Ortschef sehr.

Landesfeuerwehrrat und Amstettner Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber trat als Euratsfelder Kommandant zurück.