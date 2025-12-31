100.000 Feuerwehrleute wählen ihre Chefs

Noch etliche Brandsicherheitswachen in der Silvesternacht und hoffentlich möglichst wenige Einsätze zum Jahreswechsel – Niederösterreichs knapp 1.700 Feuerwehren schließen ein einsatz- und arbeitsreiches Jahr ab. Zugleich startet das neue Jahr mit einem organisatorischen Großprojekt, nämlich den Neuwahlen aller Kommanden, sowohl bei den Wehren als auch in den Bezirksführungen bis hinauf ins Landesfeuerwehrkommando.

Die Vorbereitungen für die alle fünf Jahre vorgeschriebene Neuwahl des Kommandanten und dessen Stellvertreter laufen landesweit auf Hochtouren. Viele geraten dabei beim Rückblick auf die letzten Neuwahlen 2021 kurz ins Grübeln. Damals befand man sich mitten in der Corona-Pandemie. Es gab rigorose behördliche, aber auch noch interne Vorschriften und Verbote für Zusammenkünfte unter den Einsatzkräften. Oberstes Ziel war, die Epidemie aus den Feuerwehrhäusern und den Einsatzmannschaften fernzuhalten und die Einsatzfähigkeit der Mitglieder zu garantieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LFKdo NÖ „Wir haben die in der Corona-Zeit verlängerten Fristen für die Wahlen wieder zurückgesetzt“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

Deshalb wurden die Neuwahlen mit verschiedensten Sicherheitsvorkehrungen, unter teilweiser Maskenpflicht, größtmöglichen Hygienemaßnahmen und genügend Abstand zueinander oft in den Fahrzeughallen der Feuerwehrhäuser abgehalten. „Alles Umstände, die wir dieses Mal zum Glück nicht mehr brauchen“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Wahlstart Der Zeitraum für die Neuwahlen bei den regionalen Feuerwehren ist mit 1. bis 31. Jänner vorgegeben. Die wegen Corona verlängerten Fristen habe man wieder auf die früheren Termine zurückgestellt, so Fahrafellner. Die Ausschreibung der Wahl, bei der der Bürgermeister der jeweiligen Gemeinde den Vorsitz führen muss, hat spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung zu erfolgen.

Feuerwehr-Wahlen in Niederösterreich Wahljahr

Die rund 1.680 Freiwilligen Feuerwehren und Betriebsfeuerwehren in NÖ müssen ihre Wahlen bis 31. Jänner abwickeln. Mitglied im dreiköpfigen Kommando ist noch der Verwalter. Er wird nicht gewählt, sondern vom Kommandanten bestimmt. Wahlrecht

Derzeit zählen die nö. Feuerwehren rund 105.000 Mitglieder. Von ihnen haben die Aktiven und die Reservisten ab 65 Jahren das Wahlrecht. Jugendfeuerwehrmitglieder unter 15 sind nicht wahlberechtigt. Das sind derzeit rund 8.000 Jugendliche. Ausbildungsfrist

Wird ein Kommandant ohne entsprechende Ausbildung gewählt, hat er zwei Jahre Zeit, diese nachzuholen. Das gilt auch für Chargen.

Ab da und spätestens bis sieben Tage vor dem Wahltag können und müssen Wahlvorschläge für die Position des Kommandanten und des Stellvertreters eingebracht werden. Wobei es natürlich auch schon etliche Kommandantinnen und Kandidatinnen gibt. Bezirkskommandanten Sind die neuen Führungskräfte gewählt, sind sie es, die aus ihrem Kreis zwischen 15. Februar und 15. März die Unterabschnitts-, Abschnitts- und Bezirkskommandanten und ihre Stellvertreter wählen. Für den 20. März ist dann die Wahl des NÖ Landeskommandanten und seines Stellvertreters durch die Bezirkskommandanten und ihrer Vizes vorgesehen. Den Vorsitz wird LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) führen. „Ich und mein Stellvertreter Martin Boyer werden wieder für diese Positionen kandidieren“, kündigt Fahrafellner an. Als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt dürfte Fahrafellner, eigenen Angaben zufolge, nicht mehr kandieren.