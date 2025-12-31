Weihnachten: Niederösterreichs Skigebiete mit Gästeplus von 20 Prozent

Die erste Woche der Weihnachtsferien ist in den niederösterreichischen Skigebieten gut angelaufen, sie starteten mit einem Gästeplus von 20 Prozent, berichtete die ecoplus Alpin GmbH am Mittwoch. Derzeit sind zwölf Skigebiete mit 41 Aufstiegshilfen in Betrieb und aufgrund der kalten Temperaturen könne auch wieder technisch beschneit und das Pistenangebot sukzessive erweitert werden, hieß es.

"Während am Semmering Hirschenkogel Tausende die Weltcup-Rennen live vor Ort miterleben konnten, sind in unseren Skigebieten sogar noch mehr Menschen selbst aktiv geworden. Allein in der nahegelegenen Wexl Arena in St. Corona am Wechsel tummelten sich an gut besuchten Tagen 1.900 Menschen - ein Rekordwert für den dortigen Winterbetrieb", so die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die fünf Standorte der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH verzeichneten in der ersten Ferienwoche 54.000 Gasteintritte, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der drei Vorwinter.