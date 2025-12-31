Räuber überfiel Feuerwerksverkaufsstand in Leobersdorf

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einen Feuerwerksverkaufsstand in Leobersdorf (Bezirk Baden) überfallen und von den Betreibern Geld gefordert. Er bedrohte die beiden mit einem Messer und entkam mit Bargeld in derzeit unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Der Räuber riss kurz vor 19 Uhr die Eingangstür des Standes auf und bedrohte die 33-jährige Verkäuferin und einen 41-Jährigen. Er flüchtete anschließend als Beifahrer in einem hellen Kombi, vermutlich der Marke Peugeot. Eine Alarmfahndung blieb zunächst ergebnislos.

Hinweise erbeten

Der Täter wurde als etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und einen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Maske über dem Gesicht. Auf der Maske habe sich ein helles, Totenkopf-ähnliches Symbol befunden. Das Fluchtfahrzeug wurde ebenfalls von einem Mann gelenkt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Leobersdorf unter der Telefonnummer 059133-3308 erbeten.