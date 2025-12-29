Zoll zieht Tausende illegale Feuerwerkskörper aus dem Verkehr

Von Krachern, über Böller bis hin zu Feuerwerksbatterien: Bei mehreren Aufgriffen im heurigen Dezember stellte das Zollamt insgesamt 4.714 illegale Feuerwerkskörper sicher. Die beschlagnahmten Gegenstände wurden illegal eingeführt, gelagert oder weitergegeben, wie das Bundesministerium für Finanzen (BMF) in einer Aussendung mitteilte.

Größtenteils handelte es sich um pyrotechnische Produkte ohne Kennzeichnung. Von ihnen geht laut BMF eine besonders hohe Gefahr für die Konsumentinnen und Konsumenten aus, da weder Sicherheitsstandards, noch Herkunft oder Verwendung nachvollziehbar sind. Unterschiedliches Gefahrenpotenzial Neben den 3.111 ungekennzeichneten Feuerwerkskörpern wurden mehr als 610 Gegenstände der Kategorie F3 abgefangen. Hierbei handelt es sich um Pyrotechnik, von der laut BMF eine mittlere Gefahr ausgeht. Die Produkte dürfen von volljährigen Personen im offenen Bereich sowie auf freien Flächen gezündet werden, wenn sichergestellt ist, dass der Lärmpegel die menschliche Gesundheit nicht gefährdet.