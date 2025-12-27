Von Walzer bis Techno: Das bietet Wien zu Silvester

„Und was machst du so zu Silvester?“ Oft genug ist das eine Frage, die puren Stress erzeugt. Ein Plan für den Jahreswechsel? Fehlanzeige. Aber auf Wien ist wie immer Verlass, es gibt reichlich – Last-minute – Optionen für Unentschlossene. Ein Überblick der zahlreichen Möglichkeiten, die die Stadt zu bieten hat.

Wiener Silvesterpfad

Um sich hier wohlzufühlen, hilft es, Menschen im Allgemeinen zu mögen und sich gerne in ihrer Masse fortzubewegen. Trifft das auf einen zu, ist man hier goldrichtig: Von 14 Uhr bis 2 Uhr früh wird man entlang der zahlreichen Stationen des Silvesterpfades mit Showprogramm, Sekt und Snacks unterhalten und versorgt (siehe Grafik). Neulinge können nachmittags am Graben in Blitzkursen noch schnell Walzer lernen. Infos unter: wienersilvesterpfad.at.

Silvesterkonzerte

Wem der Trubel auf Wiens Straßen zu viel ist, aber auf den musikalischen Jahresausklang nicht verzichten will, sollte sich das Programm der Wiener Musiktheater anschauen. Im Wiener Konzerthaus spielen um 19 Uhr die Wiener Symphoniker Beethovens 9. Symphonie, ab 22.30 laden Federspiel und Gäste zur großen Silvestergala. In der Wiener Hofburg gibt es Walzer, Ouvertüren und Polkas zu hören, gespielt vom Wiener Hofburg Orchester. Aber auch in der Minoritenkirche wird der Jahreswechsel mit einem Konzert gefeiert. Hier erklingen u. a. Werke von Fritz Kreisler und Astor Piazzolla. Info und Tickets: konzerthaus.at, hofburgorchester.at, oeticket.at.

Silvesterpartys

Silvester ohne Shaken ist fad? Zum Glück gibt es in Wien zahlreiche Parties, aus denen man – noch – wählen kann, solange es Tickets gibt. Die beste Aussicht hat man dabei wohl am Schloss Cobenzl, wo „Kein Sonntag ohne Techno“ den „größten NYE-Rave der Stadt“ veranstaltet. Im Loft wartet die „New Loft’s Eve Silvester-Retroparty“ mit 90er- und 2000er-Klängen. Im Hotel Zoku beim Prater steigt die Party auf der Dachterrasse, Livemusik, Dinner und Drinks inklusive. Tickets und Infos: ksot.ticket.io, theloft.at, livezoku.com/vienna.