Illegales Feuerwerk: Polizei bremst Silvester-Shopping an Grenze in NÖ

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Tage des Jahres 2025 sind gezählt. Für viele Zeit, sich mit Feuerwerk für die Silvesternacht einzudecken. Wer es größer und lauter als in Österreich erlaubt haben will, verlässt beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf (Bezirk Hollabrunn) das österreichische Staatsgebiet. Im Volksmund werden sie „die Chinesen“ genannt: Vietnamesische Händler bieten in Tschechien günstige Pyrotechnik an, die in Österreich verboten ist.

„Augenscheinlich wird nichts mehr angeboten“, sagt Markus Herndlbauer, Leiter für Brand-, Sprengstoff- und Explosionsdelikte beim Landeskriminalamt, über Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 in Tschechien. Die darf man in Österreich nur mit entsprechender Ausbildung erwerben. Gesetzesänderung in Tschechien spürbar In Tschechien gab es Feuerwerk in diesen Kategorien bisher legal zu erstehen. Mit 1. Dezember wurde das Gesetz verschärft, ab der Kategorie F3 wird nun auch dort ein Fachkundenachweis verlangt.

Die schärferen Gesetze machen sich bei den Grenzkontrollen bemerkbar: Freitagnachmittag führte die Polizei Schwerpunktkontrollen in Kleinhaugsdorf durch. Die Zahl des Tages war eins. Bei nur einem Fahrzeuglenker wurde bis 18 Uhr ein Verstoß gegen das Pyrotechnikgesetz angezeigt. Einzige Anzeige wegen „ein paar Raketen“ Ein großer Fisch war auch der Rumäne nicht, wie Stefan Loidl, Sprecher der Landespolizeidirektion, mitteilte: „Es waren ein paar Raketen der Kategorie F2.“ Die ist zwar in Österreich legal und darf importiert werden, aber nur, wenn das Produkt ein CE-Prüfzeichen hat und eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache dabei ist. Im Falle des Rumänen war die Anleitung nicht auf Deutsch.

Zahlen und Fakten In Österreich dürfen ohne entsprechende Ausbildung nur pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1 (Raketen, Knallbonbons) und F2 (Knaller, Vulkane) erworben werden.

2024 gab es am Grenzübergang in Kleinhaugsdorf 185 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pyrotechnikgesetz

2023 waren es stolze 453 Anzeigen

2022 wurden 158 Personen von der Polizei angezeigt

2021 wurden 119 Schmuggler erwischt

„Richtig los geht’s ab 26. Dezember“, erwartet Hermann Findeis, Kommandant der Fremden- und Grenzpolizei in Untermarkersdorf, hier die „Primetime“ bei den Kontrollen. Als „Klassiker“ beschreibt er die braunen Säcke, in denen die unerlaubten Raketen und Kugelbomben transportiert werden. Meistens sind es junge Männer mit Migrationshintergrund, die sich mit illegalem Feuerwerk im Tschechien eindecken, schildern die Polizisten ihre Erfahrungen.

„Wenn wir etwas finden, sagen die meisten, dass ihnen ja niemand gesagt hat, dass die Böller bei uns illegal sind“, erzählt Findeis. Die Verkäufer würden ihren Kunden stets sagen, dass sie damit kein Problem in Österreich haben werden. Was einen Beamten wundert: „Die Leute kommen aus Wiener Neustadt, Bruck an der Mur oder dem Burgenland extra wegen der Feuerwerkskörper hierher.“ Die Kugelbomben (F4) seien der Hauptgrund für den Einkauf hinter der Grenze. Züge werden ebenfalls kontrolliert Im Zuge einer normalen Verkehrskontrolle werden die Fahrer angehalten und gebeten, den Kofferraum zu öffnen. Dort, unter den Sitzen oder auch am Körper haben manche die Schmuggelware versteckt. Kontrolliert wird nicht nur an der Grenze, sondern auch im grenznahen Raum, an der sogenannten grünen Grenze und in internationalen Zügen. „Wir kriegen sie alle“, schmunzelt Findeis.