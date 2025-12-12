Polizei stoppt Feuerwerks-Schmuggler: 150 Kilo Pyrotechnik an Bord

Ein Routine-Schwerpunkt der Fremden- und Grenzpolizei an der österreichisch-tschechischen Grenze entwickelte sich am 8. Dezember zu einem Großeinsatz gegen den illegalen Pyrotechnikhandel. Innerhalb weniger Stunden stellten die Beamten insgesamt rund 3.300 pyrotechnische Gegenstände der gefährlichsten Kategorien F3 und F4 sicher.

Gegen 9.30 Uhr fiel den Polizisten ein Kastenwagen auf, der Richtung Inland unterwegs war. Am Steuer: ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen. Bei der Kontrolle zeigte sich rasch, warum die Fahrt verdächtig wirkte. Im Laderaum des Fahrzeugs entdeckten die Beamten 1.464 Feuerwerkskörper – insgesamt 150 Kilogramm pyrotechnisches Material. Lenker wurde angezeigt Da es sich dabei um Produkte der Klassen F3 und F4 handelte, die nur von Fachkundigen bzw. mit behördlicher Bewilligung verwendet werden dürfen, wurden sämtliche Gegenstände beschlagnahmt. Der Lenker wurde bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.