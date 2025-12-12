Nach Werkstatt-Diebstahl: Firma hilft Poly Hollabrunn aus

"Unser Geschäftsführer hat den KURIER-Artikel gelesen und überlegt, wie wir da unterstützen können", schildert Christine Hofstetter, wie es sie zum ersten Mal nach Hollabrunn verschlagen hat. Sie ist Leiterin der Human Resources (HR) Abteilung der Schmid Schrauben Hainfeld GmbH im Bezirk Lilienfeld.

Andreas Gebert las den Bericht über das Hollabrunner Poly, dem über die Sommerferien viele Geräte aus der Werkstatt abhanden gekommen waren. Direktor Gerald Weihs erstattete Anzeige, die Versicherung stieg aber aus, weil das Schulgebäude aufgrund von Bauarbeiten in den Ferien tagsüber nicht abgeschlossen war. Den Schaden beziffert Weihs mit etwa 5.000 Euro, die Schule selbst habe dafür kein Geld, die Stadtgemeinde - wie berichtet - erst wieder im Jänner. Neues Werkzeug fürs Hollabrunner Poly Darum besorgte das Unternehmen Oberflächenfräse, Stichsäge, Schwingschleifer und Schrauben, damit die Schüler damit werken können. "Wir schauen immer, wie wir Schulen unterstützen können", schildert Hofstetter. "Ich bin sehr dankbar, es ist nicht selbstverständlich, dass eine Firma um mehrere Hundert Euro Geräte spendet", sagt Weihs, vor allem, weil Hainfeld ja nicht ums Eck sei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gerald Weihs Die neuen Geräte für das Hollabrunner Poly waren sofort im Einsatz

Dem Betrieb ist der Kontakt zu Schulen wichtig, denn Lehrlinge sind Mangelware, wie Hofstetter berichtet. Derzeit werden in der Schmid Schrauben Hainfeld GmbH acht Lehrlinge im gewerblichen Bereich ausgebildet, einer im kaufmännischen. Das erste Mal mit dem Akkuschrauber Darum ist das Unternehmen bestrebt, bereits in den Schulen Handwerksberufe attraktiv zu machen. "Wir haben sogar Ferienspiele, bei denen Kinder selbst etwas bauen dürfen. Oft haben sie da zum ersten Mal einen Akkuschrauber in der Hand", beschreibt die HR-Leiterin.