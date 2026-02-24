Freiwillige Fusionen: Zahl der Feuerwehren in NÖ sinkt leicht
In geordneten Bahnen und mit großer Wahlbeteiligung läuft das Wahljahr bei Niederösterreichs Feuerwehren ab. Aktuell finden die Kommandowahlen in den Abschnitten und Bezirken statt. Bei den 1.676 Freiwilligen Ortsfeuerwehren und 82 Betriebsfeuerwehren sei es gelungen, kompetente Mitglieder zu finden, die in den Kommandos Verantwortung übernehmen, berichtete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Am 20. März wird dann abschließend das Landesfeuerwehrkommando neu gewählt.
Dass heuer in neun Feuerwehren weniger als vor fünf Jahren gewählt werden konnte, erklärte Fahrafellner mit Fusionen unter etlichen Wehren. „Diese Fusionen finden immer freiwillig statt, das bringt Kostenersparnis, die Schlagkraft bleibt erhalten“, so Fahrafellner. Als Beispiele nannte er die Region Paudorf, wo sich fünf Feuerwehren zu einer formierten. In Weißenkirchen wurden aus drei Wehren eine.
„Es ist nicht ganz leicht, Kommandanten zu finden, die freiwillig einen gesetzlichen Auftrag erfüllen. Sie müssen Ausbildungen absolvieren und Verantwortung übernehmen, dafür kann man nur danken“, sagte Fahrafellner.
Landesfeuerwehrtag
Seine Funktion als Landesfeuerwehrkommandant und jene des Stellvertreters stehen beim Landesfeuerwehrtag am 20. März zur Wahl. Wahlberechtigt sind die Bezirkskommandanten und deren Vizes.
Fahrafellner und sein Stellvertreter Martin Boyer werden sich der Wiederwahl stellen. Gewählt werden auch die Mitglieder des Landesfeuerwehrrats mit den Viertelskommandanten. Am vergangenen Wochenende wurden schon in mehreren Bezirken die Kommandos durch die Ortskommandanten und ihre Stellvertreter gewählt.
Bezirk Waidhofen/Thaya: Bezirkskommandant Michael Litschauer, Stellvertreter Andreas Zainzinger. Bezirk Baden: Gerald Peter, Gregor Burger. Bezirk Krems: Martin Boyer, Martin Berner. Bezirk Melk: Manfred Babinger, Gerhard Schweiger. Bezirk Korneuburg: Manfred Kreitmayer, Stefan Hofmann. Bezirk Hollabrunn: Alois Zaussinger, Reinhard Scheichenberger. Bezirk Mistelbach: Markus Schuster, Christian Weber.
