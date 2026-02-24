Freiwillige Fusionen: Zahl der Feuerwehren in NÖ sinkt leicht

In geordneten Bahnen und mit großer Wahlbeteiligung läuft das Wahljahr bei Niederösterreichs Feuerwehren ab. Aktuell finden die Kommandowahlen in den Abschnitten und Bezirken statt. Bei den 1.676 Freiwilligen Ortsfeuerwehren und 82 Betriebsfeuerwehren sei es gelungen, kompetente Mitglieder zu finden, die in den Kommandos Verantwortung übernehmen, berichtete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Am 20. März wird dann abschließend das Landesfeuerwehrkommando neu gewählt.

Dass heuer in neun Feuerwehren weniger als vor fünf Jahren gewählt werden konnte, erklärte Fahrafellner mit Fusionen unter etlichen Wehren. „Diese Fusionen finden immer freiwillig statt, das bringt Kostenersparnis, die Schlagkraft bleibt erhalten“, so Fahrafellner. Als Beispiele nannte er die Region Paudorf, wo sich fünf Feuerwehren zu einer formierten. In Weißenkirchen wurden aus drei Wehren eine.