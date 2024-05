Bergnot im Tiroler Außerfern: Drei Deutsche Alpinisten gerettet

Drei deutsche Wanderer sind am Samstag im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) aus Bergnot gerettet worden. Die jungen Alpinisten - zwischen 20 und 23 Jahre alt - waren zu Mittag in Richtung Knorrhütte im Wettersteingebirge aufgebrochen, so die Polizei. Dabei mussten sie Schneefelder, Schotterrinnen und schlammige Abschnitte passieren. Eine 20-Jährige rutschte dabei auf einem Schneefeld aus. In weiterer Folge setzten die drei einen Notruf ab, der Helikopter brachte sie ins Tal.