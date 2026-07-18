Bahn-Fernverkehr über Brenner gesperrt: Erster Tag verlief bisher ohne Probleme

Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich seit Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Laut ÖBB wurde er am Samstag gut angenommen, es habe keine Probleme gegeben, hieß es auf APA-Anfrage.

Auch auf den Straßenverbindungen wurden laut Polizei keine Probleme durch Ausweichverkehr verzeichnet. Im Fernverkehr waren bereits am Freitag zwei der fünf täglichen Verbindungen betroffen gewesen. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen fahren jedenfalls ab Samstag Busse im Schienenersatzverkehr - 28 Busse im Zweistundentakt sind im Einsatz. Einzelne Fernverkehrszüge werden zudem laut Bahn bereits ab/bis Wörgl Hauptbahnhof großräumig über die Tauernstrecke und Tarvisio umgeleitet. Einschränkungen im Nahverkehr Auch die ÖBB nutzen das „Wartungsfenster“ für ihrerseits „dringend erforderliche Bautätigkeiten“, wie es hieß. Konkret sollen unter anderem Frostschäden im Mühltaltunnel saniert werden.