Ab Juli: Für 2 Wochen kein Bahn-Fernverkehr über Brenner

Für Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke kommt es von Mitte Juli bis Anfang August zu größeren Einschränkungen: Bauarbeiten auf italienischer Seite werden zur Folge haben, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen teilweise bereits ab 17. Juli bis 1. August nicht fahren können, teilten die ÖBB am Montag mit. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Sanierungsarbeiten der ÖBB führen wiederum zu Einschränkungen im Nahverkehr.

Bezüglich des Fernverkehrs seien bereits ab 17. Juli zwei von fünf täglichen Verbindungen betroffen, konkretisierte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair gegenüber der APA. Von 18. Juli bis 1. August werde es dann zwischen Innsbruck und Bozen gar keinen Bahn-Fernverkehr geben. Zwischen den Landeshauptstädten Innsbruck und Bozen fahren stattdessen Busse im Schienenersatzverkehr. Eine Fahrradmitnahme sei dabei leider nicht möglich, wurde ergänzt. Was den Güterverkehr betrifft, stehe aufgrund der italienischen Arbeiten ohnehin schon länger fest, dass dieser in der Zeit großräumig umgeleitet werde. Die ÖBB würden jedenfalls das italienische „Wartungsfenster“ nutzen und in der zweiten Julihälfte dringend erforderliche Bautätigkeiten auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas durchführen. Denn die topografisch anspruchsvolle Lage, Schnee, Frost und das steigende Verkehrsaufkommen würden Spuren hinterlassen. Konkret sollen Frostschäden im Mühltaltunnel saniert werden. Gleichzeitig werde in dem Zeitraum auch die Instandhaltung der Gleisanlagen im Bereich zwischen Patsch und Brenner eingetaktet.