Unfall in Volders: Zwei Verletzte auf der B171

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am 18. August 2026 gegen 17.07 Uhr auf der Bundesstraße B171 im Gemeindegebiet von Volders. Ein 51-jähriger Österreicher musste bei Straßenkilometer 62 verkehrsbedingt anhalten, um links in den Himmelreichweg abzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Österreicher übersah dies und fuhr auf den Wagen des 51-Jährigen auf.

Beide Fahrer verletzt – einer ins Krankenhaus gebracht

Durch den Aufprall erlitt der 51-Jährige Schwindel und Kopfschmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol. Der mutmaßlich verantwortliche 20-jährige Fahrer klagte über leichte Schmerzen im Brust- und Rückenbereich, lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.