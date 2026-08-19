Unfall in Volders: Zwei Verletzte auf der B171
Zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten kam es am 18. August 2026 gegen 17.07 Uhr auf der Bundesstraße B171 im Gemeindegebiet von Volders. Ein 51-jähriger Österreicher musste bei Straßenkilometer 62 verkehrsbedingt anhalten, um links in den Himmelreichweg abzubiegen. Ein nachfolgender 20-jähriger Österreicher übersah dies und fuhr auf den Wagen des 51-Jährigen auf.
Beide Fahrer verletzt – einer ins Krankenhaus gebracht
Durch den Aufprall erlitt der 51-Jährige Schwindel und Kopfschmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol. Der mutmaßlich verantwortliche 20-jährige Fahrer klagte über leichte Schmerzen im Brust- und Rückenbereich, lehnte eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst jedoch ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Feuerwehr Volders im Einsatz
Die Freiwillige Feuerwehr Volders band die durch den Unfall ausgetretenen Betriebsstoffe.
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