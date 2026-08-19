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Tirol

Seefeld in Tirol: Raufhandel in Lokal fordert zwei Verletzte

Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Seefeld in Tirol wurden in der Nacht zwei ungarische Staatsbürger verletzt.
19.08.2026, 08:47

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

In der Nacht auf den 19. August 2026 kam es gegen 0.20 Uhr in einem Lokal in Seefeld in Tirol zu einem Raufhandel. Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 40, 45 und 49 Jahren sollen laut Polizei aneinandergeraten sein. Dabei wurden zwei der drei Männer verletzt.

Zwei Verletzte

Der 40-jährige Mann erlitt bei der Schlägerei Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte. Der 45-Jährige wurde hinter dem rechten Ohr sowie an der Hand verletzt. Der Rettungsdienst brachte den jüngeren der beiden Verletzten in die Klinik Innsbruck, den älteren in das Bezirkskrankenhaus Hall.

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Motiv noch unklar – Anzeige folgt

Das Motiv der Auseinandersetzung ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizeiinspektion Seefeld in Tirol hat die Ermittlungen übernommen. Nach deren Abschluss ist eine Anzeige an die zuständigen Behörden geplant.

Blaulicht Tirol
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