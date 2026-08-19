Seefeld in Tirol: Raufhandel in Lokal fordert zwei Verletzte

In der Nacht auf den 19. August 2026 kam es gegen 0.20 Uhr in einem Lokal in Seefeld in Tirol zu einem Raufhandel. Drei ungarische Staatsbürger im Alter von 40, 45 und 49 Jahren sollen laut Polizei aneinandergeraten sein. Dabei wurden zwei der drei Männer verletzt.

Zwei Verletzte

Der 40-jährige Mann erlitt bei der Schlägerei Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte. Der 45-Jährige wurde hinter dem rechten Ohr sowie an der Hand verletzt. Der Rettungsdienst brachte den jüngeren der beiden Verletzten in die Klinik Innsbruck, den älteren in das Bezirkskrankenhaus Hall.