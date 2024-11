Auf Kontrahenten mit Messer losgegangen: Verdächtiger (17) wird gesucht

Ein Teenager (17) ist am Freitag in Tirol bei einem Streit von seinem Kontrahenten durch mehrere Messerstiche leicht verletzt worden. Da noch immer die Spur zu einem tatverdächtigen zwölf- bis 14-jährigen Burschen fehlt, hat die Polizei am Sonntag eine Täterbeschreibung veröffentlicht und eventuelle Zeugen aufgerufen, sich zu melden.