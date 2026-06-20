Wildunfall: Alko-Lenker weicht Hirsch aus und rammt Baum

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Kauns (Bezirk Landeck) in Tirol einem Hirsch ausgewichen und in weiterer Folge frontal gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige musste infolge seiner Berauschung seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben; eine Anzeige folgt. Er wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt, informierte die Polizei.