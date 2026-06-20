Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Wildunfall: Alko-Lenker weicht Hirsch aus und rammt Baum

22-Jähriger wich einem Hirsch aus und prallte gegen Baum - Mit Verletzungen ins Spital gebracht
20.06.2026, 10:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Person in roter Jacke mit Rotkreuz-Emblem steht vor einem Rettungswagen mit rotem Kreuz.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Kauns (Bezirk Landeck) in Tirol einem Hirsch ausgewichen und in weiterer Folge frontal gegen einen Baum geprallt. Der 22-Jährige musste infolge seiner Berauschung seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben; eine Anzeige folgt. Er wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt, informierte die Polizei.

Freibad-Eskalation in Innsbruck: Festnahme nach Messer-Bedrohung
Like für verbotenes Symbol: Wiederbetätigung durch FPÖ-Abgeordnete wird geprüft

Hirsch unverletzt

Der 22-Jährige war kurz vor 0.30 Uhr auf der Kaunertaler Straße (L18) unterwegs, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn überquerte. Zwar konnte der junge Mann dem Wildtier noch ausweichen, er kam mit seinem Fahrzeug aber von der Straße ab und krachte gegen einen Baum am Straßenrand.

Agenturen  | 

Kommentare