Alko-Lenker in Tirol beging Fahrerflucht und randalierte

Ein stark alkoholisierter 32-jähriger serbischer Pkw-Lenker soll am Sonntagabend in Innsbruck Fahrerflucht begangen haben. Nachdem ihn die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) anhalten hatte wollen, fuhr der Verdächtige auf einen MÜG-Bediensteten zu. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Im Vorfeld randaliert

Auf einem Parkplatz hielt der Serbe schließlich an. Zuvor hatte er in Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) offenbar auf einen Pkw eingeschlagen und in Innsbruck eine Hauswand stark beschädigt.