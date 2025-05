Ärzte warnen vor Gefährdung der Gesundheitsversorgung: "Es kann niemand mehr"

Dabei wäre Tirol mit einem Zentral-Krankenhaus samt Medizinuniversität in Innsbruck und mehreren Bezirksspitälern eigentlich gut aufgestellt - für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung, aber auch Touristen , die zu Massen im Bundeland urlauben. Aber es fehlt am Personal.

"Es sind immer weniger Leute da, die immer mehr arbeiten müssen. Es kann niemand mehr", beschreibt Julian Umlauft , Kurienobmann-Stellvertreter der angestellten Ärzte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz der Tiroler Ärztekammer die Lage in den Krankenhäusern.

Stand zuletzt in Tirol der Mangel an Pflegekräften - insbesondere an OP-Assistenzkräften - im Fokus, kommt nun ein Hilferuf der Ärzteschaft samt eindrücklicher Warnungen vor drohenden Versorgungslücken . Und zwar in den Krankenhäusern, aber auch im niedergelassenen Bereichen.

Abseits einer größeren Gehaltsreform fordern die Ärztevertreter aber insbesondere in zwei Bereichen Akutmaßnahmen. Einerseits brauche es eine bessere Finanzierung von Lehrpraxen, in denen junge Ärzte in Ausbildung derzeit in der Bezahlung schlechter gestellt seien, als in anderen Bundesländern.

"Massive Versorgungslücke"

Der niedergelassene Bereich sei "ein zentraler Punkt in der Versorgung", streicht Kastner hervor. "Wir steuern auf eine massive Versorgungslücke zu", ist Umlauft überzeugt.