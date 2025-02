Wiener Spitäler: 37 Wochen warten auf eine Hüfte

Besonders prekär scheint die Lage in der Klinik Landstraße zu sein: Wartete man im Februar 2020 nur 19,5 Tage auf eine Bandscheiben-OP, sind es nunmehr 19 Wochen (sic!) – das entspricht einer Steigerung um 582 Prozent respektive einer Versiebenfachung. Dass dies kein statistischer Ausreißer ist, zeigen die Zahlen der anderen Krankenhäuser: Denn ganz ähnlich ist die Situation in der Klinik Donaustadt : Bis zu einer neuen Hüfte dauert es 37 Wochen (absolut gesehen die längste Wartezeit), zuvor waren es gerade einmal 45 Tage (+476 Prozent); ein neues Knie bedeutet eine Wartezeit von 31 Wochen und damit vier Mal länger als zuvor (56 Tage/+288 %). Ähnlich lange wartet man in der Donaustadt auf einen Bandscheiben-Eingriff (32 Wochen), der vormals schon nach 66 Tagen möglich war (+239 %). Im Otto-Wagner-Spital bereiten Hüft-OPs derzeit die größten Sorgenfalten – hier hat sich die Wartezeit verdoppelt (von 89 Tagen auf 26 Wochen).

Druck aus Ostregion

Wien steht freilich auch unter dem Druck der Gastpatienten aus Niederösterreich und Burgenland – wo die Wartezeiten aktuell teilweise noch viel höher sind. Auf eine neue Hüfte wartet man im Burgenland im Schnitt sogar 47 Wochen, auf ein Knie gar 50 Wochen; in NÖ sind es jeweils 27 Wochen. Genau hier sieht man im Wigev auch einen der Gründe für die längeren Wartezeiten, zumal Wien dank der guten AKH-Zahlen auf einen Schnitt von derzeit „nur“ 23 Wochen komme. „Unsere Kliniken sind aufgrund ihrer hohen Expertise auch beliebte Anlaufstelle“, heißt es, nachdem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Jänner mit der Drohung aufhorchen ließ, Gastpatienten künftig zu benachteiligen, um die Wartezeiten der Wiener zu verkürzen. Schließlich bleibe Wien jährlich auf rund 450 Millionen Euro sitzen, was allerdings von den betroffenen Ländern mit Hinweis auf den Finanzausgleich zurückgewiesen wurde.

Der KURIER wollte von Hacker wissen, wie es in so kurzer Zeit zu dieser Fehlentwicklung kommen konnte – liegt es am Personalmangel, am OP-Management, der Migration oder nur an den Gastpatienten? Doch das Büro des sonst so wortgewaltigen Politikers verwies umgehend an das Wigev-Management.