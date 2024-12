82-Jähriger nach Brand in Tiroler Wohnhaus im Spital

Im Heizraum eines Wohnhauses in Strengen im Tiroler Bezirk Landeck ist Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Ein 82-Jähriger bemerkte das Feuer und konnte es zusammen mit seinem im Nachbarhaus wohnenden Sohn mit einem Feuerlöscher löschen. Der Mann erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und leichte Verbrennungen . Er wurde zunächst an Ort und Stelle erstversorgt und schließlich in das Krankenhaus Zams eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die Feuerwehr Strengen brachte die Flammen mit 32 Mann gänzlich unter Kontrolle. Im Heizraum entstand erheblicher Sachschaden.

Brand in Ferienhaus

Ebenfalls zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung, diesmal in einem Ferienhaus, kam es indes Sonntagabend in Kappl im Paznauntal (Bezirk Landeck). Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus. Die Feuerwehren aus See, Kappl, Ischgl, Tobadill und Landeck waren mit rund 200 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten mussten mit schwerem Atemschutz durchgeführt werden, hieß es. In der Nacht auf Montag konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Auch in diesem Fall war die Brandursache zunächst nicht bekannt.