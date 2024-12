59-Jähriger nach Unfall mit Skidoo in Tirol kurz bewusstlos

Ein 59-Jähriger ist Sonntagvormittag bei einem Unfall mit einem Skidoo in Fiss im Tiroler Bezirk Landeck schwer verletzt worden. Der Mann war bei einer Kontrollfahrt auf einer Piste talwärts unterwegs gewesen, als der Skidoo in einem 40 Grad steilen Hang immer schneller wurde und nicht mehr kontrollierbar war. Das Gefährt drehte sich in einer Senke, stach mit den Kufen im Schnee ein und überschlug sich . Der Österreicher fiel vom Skidoo und blieb zunächst bewusstlos liegen.

Nachkommende Skifahrer setzten die Rettungskette in Gang. Der 59-Jährige kam noch an der Unfallstelle wieder zu Bewusstsein, so die Polizei. Er klagte über starke Schmerzen im Brustbereich. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Dort wurden Serienrippenbrüche, ein Bruch der Schulter sowie ein Pneumothorax diagnostiziert. Das Unfallfahrzeug wurde indes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Sachverständigen für eine technische Überprüfung sichergestellt, hieß es.