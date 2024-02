15-Jährige stürzte in Tirol 12 Meter von Sessellift

Eine 15-jährige Dänin fuhr am Valentinstag um die Mittagszeit im Skigebiet Silvretta im Gemeindegebiet Ischgl gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Mutter mit einem 8er-Sessellift bergwärts. Beim Einsteigen in den Lift konnte sich die 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nicht richtig am Sitzplatz des Sessels platzieren und rutschte in weiterer Folge aus dem Sitz, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete.