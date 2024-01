Zwei Frauen in Südtirol von Sessellift gestürzt: 83-Jährige gestorben

Das Liftunglück ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr. Auf der Seiser Alm in Südtirol sind zwei Frauen von einem Sessellift rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt.

