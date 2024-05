Einen 100 Kilogramm schweren Tesor haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag aus einem Gebäude des ARBÖ im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) gestohlen. Daraufhin brachten die Einbrecher den Tresor in die Arzbergklamm und versuchten ihn dort im Bachbett zu öffnen, was nicht gelang.