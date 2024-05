Wie diese Serientäter in Tiroler Luxusskiorten zuschlugen

Es handelt sich um Serientäter, die in exklusiven Wintersportorten in Tirol, wie etwa in Ischgl und Kitzbühel, zugeschlagen haben. Dabei sollen die Männer stets gleich vorgegangen sein. Sie sollen Gäste in Nachtlokalen bzw. Diskotheken beobachteten, wie diese mittels der Handybezahlfunktion ihre Getränkerechnungen beglichen.