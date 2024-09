Zwei Schwerverletzte nach Rauferei bei Firmengrillfeier in der Steiermark

Bei einer Rauferei während einer Firmengrillfeier sind am Freitagabend zwei Männer schwer verletzt worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit. Neun Personen waren in die Schlägerei involviert, zwei Männer - 27 und 52 Jahre alt - mussten ins LKH Judenburg gebracht werden. Die Polizeiinspektion Knittelfeld hat zwei Beteiligte fest- und die Ermittlungen zu Ursache und Ablauf der Prügelei aufgenommen.