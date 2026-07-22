Südoststeiermark: Frau stirbt bei Unfall auf B73

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag, dem 21. Juli 2026, in der Südoststeiermark eine Frau das Leben gekostet. Gegen 14.10 Uhr kam es auf der Kirchbacher Straße (B73) bei Straßenkilometer 32,2 zwischen Ziprein und Seibuttendorf zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Die 62-jährige Pkw-Lenkerin aus Deutschland erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Pkw in Acker geschleudert – Feuerwehr befreit Eingeschlossene

Laut Polizei fuhr die 62-Jährige mit ihrem Pkw auf der B73 von Ziprein kommend in Richtung Seibuttendorf, als sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug aus Slowenien kollidierte. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn in einen angrenzenden Acker geschleudert, die Lenkerin dabei im Wrack eingeklemmt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ziprein musste die Frau mit einer Bergeschere aus dem zerstörten Fahrzeug befreien. Trotz sofortiger Erstversorgung durch das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) und die Besatzung eines Notarzthubschraubers verstarb die 62-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an.

Lkw-Fahrer unter Schock – B73 stundenlang gesperrt

Der 28-jährige Lenker des Sattelzugs aus dem Bezirk Leibnitz erlitt mutmaßlich einen Schock und wurde vom ÖRK ins LKH Feldbach eingeliefert. Er dürfte nach bisherigem Stand nur leichte Verletzungen davongetragen haben.