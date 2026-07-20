Bergrettung auf Rax: Zwei Verletzte nach Blitzschlag
Ein Gewitterausflug auf der Rax endete am Sonntag für zwei ungarische Wanderer mit einem Schock: Kurz vor 14 Uhr wurden die beiden 25-Jährigen auf rund 1.883 Metern Seehöhe von einem Blitzschlag getroffen. Rund 30 alpine Einsatzkräfte von Bergrettung und Alpinpolizei mussten die verletzten Männer bei widrigsten Wetterbedingungen vom Berg retten.
Die beiden Ungarn hatten ihre Wanderung zur Heukappe der Rax um 11 Uhr am Almgasthof Moassa begonnen und stiegen über den sogenannten „Fuchslochsteig“ in Richtung Hochfläche auf. Zweieinhalb Stunden später zog ein starkes Gewitter mit Windböen und Starkregen aus Nordwest auf.
Wetterdienste hatten für diesen Tag einen Wechsel von sonnigen Abschnitten und teils kräftigen Regenschauern mit Gewittern vorhergesagt. Das aufziehende Wetter bewegte die Männer jedoch nicht zur Umkehr.
Wanderer wurde 30 Meter geschleudert
Nach dem Ausstieg aus dem Fuchslochsteig auf einer Höhe von etwa 1.883 Metern wurden die beiden von einem Blitzschlag getroffen, der in unmittelbarer Nähe eingeschlagen haben dürfte, vermutet die Polizei. Durch die Wucht des Blitzschlags wurde einer der Männer rund 30 Höhenmeter Richtung Tal geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Sein Begleiter erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte aber noch kurz vor 14 Uhr selbst den Notruf absetzen. Selbstständig ins Tal absteigen konnten beide nicht mehr.
Da die schlechten Witterungsverhältnisse einen Hubschraubereinsatz zunächst unmöglich machten, lösten die alpinen Einsatzkräfte einen Gebietsalarm aus. Rund 30 Bergretterinnen und Bergretter der Stationen Mürzzuschlag und Neuberg an der Mürz sowie Kräfte der Alpinpolizei stiegen bei widrigsten Wetterbedingungen über die Karreralm zu den Verletzten auf.
Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort transportierten sie die Männer mit zwei Tragen über den „Schlangenweg“ bis in die Nähe des Waxriegelhauses, wo ein Notarzt und weitere Rettungskräfte übernahmen.
Blitzschlag verursachte Verbrennungen bei Wanderern
Ersten Informationen zufolge erlitt einer der Wanderer durch den Blitzschlag Verbrennungen zweiten Grades im Bereich des Oberkörpers sowie mehrere Abschürfungen. Nach einer Wetterverbesserung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins AKH Wien geflogen. Beim zweiten Mann wurden leichtere Verbrennungen sowie eine Verletzung am rechten Fußgelenk festgestellt; er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark nach Leoben eingeliefert. Beide Männer waren bei Bewusstsein, wiesen jedoch Erinnerungslücken auf, wie die Polizei berichtet.
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