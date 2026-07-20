Bergrettung auf Rax: Zwei Verletzte nach Blitzschlag

Ein Gewitterausflug auf der Rax endete am Sonntag für zwei ungarische Wanderer mit einem Schock: Kurz vor 14 Uhr wurden die beiden 25-Jährigen auf rund 1.883 Metern Seehöhe von einem Blitzschlag getroffen. Rund 30 alpine Einsatzkräfte von Bergrettung und Alpinpolizei mussten die verletzten Männer bei widrigsten Wetterbedingungen vom Berg retten.

Die beiden Ungarn hatten ihre Wanderung zur Heukappe der Rax um 11 Uhr am Almgasthof Moassa begonnen und stiegen über den sogenannten „Fuchslochsteig“ in Richtung Hochfläche auf. Zweieinhalb Stunden später zog ein starkes Gewitter mit Windböen und Starkregen aus Nordwest auf.

Wetterdienste hatten für diesen Tag einen Wechsel von sonnigen Abschnitten und teils kräftigen Regenschauern mit Gewittern vorhergesagt. Das aufziehende Wetter bewegte die Männer jedoch nicht zur Umkehr.

Wanderer wurde 30 Meter geschleudert

Nach dem Ausstieg aus dem Fuchslochsteig auf einer Höhe von etwa 1.883 Metern wurden die beiden von einem Blitzschlag getroffen, der in unmittelbarer Nähe eingeschlagen haben dürfte, vermutet die Polizei. Durch die Wucht des Blitzschlags wurde einer der Männer rund 30 Höhenmeter Richtung Tal geschleudert, wo er verletzt liegen blieb. Sein Begleiter erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte aber noch kurz vor 14 Uhr selbst den Notruf absetzen. Selbstständig ins Tal absteigen konnten beide nicht mehr.