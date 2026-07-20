Murtal: Brand von Wirtschaftsgebäude, Wohnhaus gerettet

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld rückten Sonntagnacht nach St. Marein-Feistritz im Bezirk Murtal zu dem Brand eines Wirtschaftsgebäudes aus. Verletzt wurde niemand – weder Menschen noch Tiere kamen zu Schaden.

„Schon während der Anfahrt schlugen uns meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden entgegen“, schildert Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Peter Hartensteiner im Bericht des Bereichsfeuerwehrverbands Knittelfeld. Eine der ersten Maßnahmen der Einsatzkräfte war es, das angrenzende Wohnhaus vor den in Vollbrand stehenden Wirtschaftsgebäuden zu schützen. Dies gelang durch den schnellen und gezielten Einsatz erfolgreich.

80.000 Liter Löschwasser

Das Löschwasser vor Ort war begrenzt, darum wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Insgesamt mussten rund 80.000 Liter Löschwasser zur Einsatzstelle gebracht werden, betont die Feuerwehr, die mit etwa 130 Kräften vor Ort war. Zusätzlich wurde eine Zubringleitung verlegt, um die Löschwasserversorgung sicherzustellen.