Braunau: Zwei Verletzte bei Brand von Schuppen

Im Bezirk Braunau am Inn wurde die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Lagerschuppen gerufen. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem unweit eines Hauses separat verbauten Schuppen aus.

Zwei Bewohner des Hauses – ein 22-jähriger Rumäne und eine 21-jährige Rumänin – entdeckten die Flammen und versuchten, den Brand zu bekämpfen. Diese Löschversuche blieben jedoch erfolglos.

Feuer griff auf angrenzende Garagen über

Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste zunächst die direkt angrenzende Garage eines Nachbarhauses sowie eine weitere benachbarte Garage. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem die Fassaden zweier Wohnhäuser erheblich beschädigt.