Braunau: Zwei Verletzte bei Brand von Schuppen
Im Bezirk Braunau am Inn wurde die Feuerwehr am späten Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Lagerschuppen gerufen. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem unweit eines Hauses separat verbauten Schuppen aus.
Zwei Bewohner des Hauses – ein 22-jähriger Rumäne und eine 21-jährige Rumänin – entdeckten die Flammen und versuchten, den Brand zu bekämpfen. Diese Löschversuche blieben jedoch erfolglos.
Feuer griff auf angrenzende Garagen über
Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste zunächst die direkt angrenzende Garage eines Nachbarhauses sowie eine weitere benachbarte Garage. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zudem die Fassaden zweier Wohnhäuser erheblich beschädigt.
Mit einem Großaufgebot von rund 110 Einsatzkräften der Feuerwehr konnte der Brand schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Kurz nach 20 Uhr – rund zweieinhalb Stunden nach Ausbruch des Feuers – wurde „Brand Aus“ gegeben.
Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Die beiden rumänischen Staatsbürger erlitten bei ihren Löschversuchen Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.
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