NÖ: Hunderte Strohballen brannten bei Rinderbetrieb

Ein Strohlager mit Hunderten Ballen ist Samstagabend in der Gemeinde Wildendürnbach (Bezirk Mistelbach) in Vollbrand gestanden. Zehn Feuerwehren aus Niederösterreich sowie zwei aus dem benachbarten Tschechien waren im Einsatz, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach.

Die Rinder des Zuchtbetriebs sowie das etwa 500 Meter entfernte Wohnhaus waren nicht gefährdet, hieß es. Das Strohlager geriet gegen 20.00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Alarmstufe musste aufgrund des raschen Ausbreitens des Feuers innerhalb weniger Minuten auf die höchste Stufe B4 erhöht werden.