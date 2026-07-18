Sturz von Sozius: 80-Jährige wurde in NÖ schwer verletzt

Eine 80-Jährige hat am Freitagnachmittag bei einem Motorradunfall in Watzelsdorf (Bezirk Hollabrunn) schwere Verletzungen erlitten. Die Frau war am Sozius gesessen und dürfte rücklings vom Bike gefallen sein, als der 30-jährige Lenker über eine Senke fuhr, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.

Der Mann aus dem Bezirk Hollabrunn war gegen 15.45 Uhr in Fahrtrichtung Guntersdorf unterwegs. Hinter ihm saß die Seniorin. Als er über eine Senke in der Straße fuhr, fiel sie vom Motorrad, das dann ebenfalls zu Sturz kam. Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen.