Pkw gegen Leitplanke: 2 Männer starben bei Unfall auf A1

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstag in der Früh zwei Männer gestorben. Ihr Pkw krachte gegen eine Leitschiene, diese bohrte sich dabei in das Fahrzeug. Eine weitere Pkw-Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Spital geflogen, berichtete Notruf Niederösterreich der APA.

Die A1 in Fahrtrichtung Wien war in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt.