Fahrerflucht in Retz: Rennradfahrer nach Kollision verletzt

In Retz kam es am 17. Juli 2026 gegen 10:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 51-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Hollabrunn kollidierte mit einem bislang unbekannten Pkw und stürzte zu Boden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und suchte selbstständig ein Landesklinikum auf. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Hergang an der Kreuzung

Der 51-Jährige war auf der Bundesstraße 35 (B 35) unterwegs, als es an der Kreuzung Kremserstraße/B 35 zur Kollision kam. Er lenkte sein Rennrad aus Richtung Obernalb kommend in Fahrtrichtung Wallstraße, als ein unbekanntes Fahrzeug vom Hauptplatz Retz her ebenfalls in Richtung Wallstraße fuhr. Laut Angaben des Radfahrers soll der Pkw-Lenker zunächst an der Kreuzung angehalten und dann in die B 35 eingefahren sein – dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw-Lenker soll daraufhin seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Fahndung nach dunklem Audi – Zeugen gesucht

Bei dem mutmaßlichen Unfallfahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw handeln – vermutlich einen schwarzen Audi A6 Avant Kombi mit tschechischem Kennzeichen, beginnend mit „5E“, nähere Details sind unbekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder den Lenker geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Retz unter der Telefonnummer 059133-3419 in Verbindung zu setzen.