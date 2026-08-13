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Unfall bei Heuarbeiten: 27-Jähriger gerät in Kreiselwender – schwer verletzt
Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Liezen wurde bei Heuarbeiten in Ramsau am Dachstein schwer verletzt.
Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwochnachmittag, dem 12. August 2026, in Ramsau am Dachstein im Bezirk Liezen. Ein 27-Jähriger geriet bei Heuarbeiten in den laufenden Kreiselwender und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Ungeklärte Ursache: Mann gerät in laufende Maschine
Gegen 14:00 Uhr führte der Mann auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück Heuarbeiten durch. Dabei war ein Traktor mit angehängtem Heuwender im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in den laufenden Kreiselwender.
Schwere Verletzungen nach Arbeitsunfall
Das Österreichische Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten und brachte ihn anschließend in die Klinik Diakonissen Schladming. Neben den Rettungskräften und der Polizei standen auch zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.
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