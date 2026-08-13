Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Mittwochnachmittag, dem 12. August 2026, in Ramsau am Dachstein im Bezirk Liezen. Ein 27-Jähriger geriet bei Heuarbeiten in den laufenden Kreiselwender und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ungeklärte Ursache: Mann gerät in laufende Maschine Gegen 14:00 Uhr führte der Mann auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück Heuarbeiten durch. Dabei war ein Traktor mit angehängtem Heuwender im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in den laufenden Kreiselwender.